König Willem-Alexander und Königin Máxima: Volles Programm in den USA

König Willem–Alexander (57) und Königin Máxima (53) sind am Montag (10. Juni) in Atlanta im US–Bundesstaat Georgia gelandet, um ihre viertägige USA–Reise zu absolvieren. Das niederländische Königspaar ist zunächst am Flughafen begrüsst worden, ehe sie den Gouverneur von Georgia, Brian Kemp (60), und dessen Frau Marty Kemp im State Capitol in Atlanta getroffen haben.