König Willem-Alexander vereidigt neue Regierung der Niederlande

Am 2. Juli tritt die niederländische Männer–Fussballmannschaft um 18:00 Uhr im Achtelfinale in München gegen Rumänien an. Während der spanische König Felipe VI. (56), der dänische König Frederik X. (56) und der britische Thronfolger Prinz William (42) ihre Teams bereits im Stadion angefeuert haben, liess sich König Willem–Alexander (57) bisher nicht bei der Europameisterschaft in Deutschland blicken. Und auch seine heutige Anwesenheit erscheint unwahrscheinlich – denn der Monarch hatte am Dienstag alle Hände voll in Den Haag zu tun. Dort vereidigte er die neue niederländische Regierung.