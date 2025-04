Königin aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»: Karin Lesch ist tot

Schauspielerin Karin Lesch (1935–2025) ist tot. Sie wurde 89 Jahre alt. Wie ihre Tochter Anja Mathilde Wallocha der «Bild»–Zeitung mitteilte, starb die in der Schweiz geborene Künstlerin bereits am 12. März in einem Seniorenheim in der Stadt Königs Wusterhausen, Brandenburg. Leschs Ehemann, Regisseur und späterer DEFA–Generaldirektor Hans Dieter Mäde war 2009 verstorben, der gemeinsame Sohn, der Dramaturg und Schriftsteller Michael Mäde im Jahr 2023.