Königin Camilla: Auch ohne Charles strahlt sie bei Reitturnier

Reiten und jagen – diese zwei Hobbys teilen König Charles III. (75) und Königin Camilla (76). Inzwischen treten sie bei diesen anstrengenden Leidenschaften altersbedingt etwas kürzer, dennoch dürfte das Badminton Horse Trials am Wochenende genau nach Camillas Geschmack gewesen sein. Ohne ihren Mann, aber in Begleitung anderer Familienmitglieder besuchte sie den letzten Tag der traditionsreichen Pferde–Veranstaltung in Gloucestershire, die dieses Jahr das 75. Jubiläum feierte.