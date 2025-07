Königin Camilla bedankt sich für die Geburtstagsglückwünsche

Am Mittwoch hatte der offizielle Instagram–Account der Royal Family bereits ein neues Porträt von Camilla im selben Outfit veröffentlicht. Darauf lehnt die Königin an einem Zaun und blickt grinsend in die Kamera. Die Bilder seien diesen Monat im Garten von Ray Mill House, Camillas privatem Haus in der Grafschaft Wiltshire entstanden. Als Fotograf ist der langjährige Royal–Fotograf Chris Jackson angegeben.