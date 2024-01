Königin Camilla besucht König Charles III. erneut im Krankenhaus

Wann werden König Charles III. und Prinzessin Kate entlassen?

Begleitet von Camilla war König Charles III. am Freitagmorgen in der Klinik eingetroffen. Beim Verlassen des Krankenhauses hatte sie gegenüber versammelten Journalisten nach der OP laut «Daily Mail» beteuert: «Es geht ihm gut, vielen Dank.» Noch am Abend hatte sich Camilla laut weiterer Berichte erneut in die Klinik aufgemacht.