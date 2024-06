Königin Camilla dankt den Soldaten, König Charles posiert in Uniform

In dem Clarence–House–Zimmer, in dem das Video gedreht wurde, ist ein Bild der Eltern der Königin an deren Hochzeit im Jahr 1946 zu sehen. Auf dem Bild posiert Camillas Mutter, damals Rosalind Cubitt, mit ihrem Vater Major Bruce Shand vor der St. Paul's Church in Knightsbridge, London. Major Shand diente während des Zweiten Weltkriegs bei den 12th Lancers und wurde 1940 mit dem Military Cross ausgezeichnet. Für seinen Einsatz in Nordafrika erhielt er 1942 erneut eine Auszeichnung. Bei Kämpfen in derselben Region geriet er später in Gefangenschaft. Camillas Vater starb im Juni 2006 im Alter von 89 Jahren.