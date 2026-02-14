Königin Camilla: Das hat sie an Gisèle Pelicot geschrieben

Königin Camilla (78) hat einen persönlichen Brief an Gisèle Pelicot (73) geschrieben. Nun hat die 73–Jährige auch verraten, was darin steht und wie sehr sie sich durch die unterstützenden Zeilen geehrt fühlt.
Die Französin wurde 2024 weltweit bekannt, weil sie darauf bestand, dass der Vergewaltigungsprozess gegen ihren Mann und weitere Angeklagte öffentlich geführt wird. Pelicots damaliger Ehemann hatte sie jahrelang immer wieder betäubt und missbraucht und liess sie auch von anderen Männern vergewaltigen.
Gisèle Pelicot erklärte der BBC zufolge über den Brief von Camilla, sie fühle sich «überwältigt» und «sehr geehrt». Gegenüber Victoria Derbyshire von «BBC Newsnight» sagte sie: «Es war mir eine Ehre, diesen Brief zu erhalten, ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet.»
Königin Camilla würdigt Gisèle Pelicot
Die Königin würdigte die 73–Jährige demnach für ihren «Mut» und schrieb: «Ich wollte Ihnen unbedingt schreiben, um Ihnen meine aufrichtige Bewunderung für den Mut und die Würde auszudrücken, mit denen Sie den schrecklichen Verbrechen begegnet sind, die an Ihnen begangen wurden.»
Camilla soll Pelicot zudem geschrieben haben, dass sie «Frauen auf der ganzen Welt inspiriert» und «ein starkes Vermächtnis geschaffen hat, das die Erzählung rund um Scham für immer verändern wird».
Gisèle Pelicot verzichtete während des Prozesses 2024 auf ihr Recht auf Anonymität, um die «Scham von der Seite des Opfers auf die Seite des Vergewaltigers zu verlagern». Sie wurde dadurch zu einer Symbolfigur für Stärke und Feminismus. Camilla ihrerseits engagiert sich seit langem gegen häusliche und sexuelle Gewalt und arbeitet seit Jahren mit Organisationen zusammen, die die Opfer unterstützen. «Vielen Dank für alles, was Sie getan haben», schrieb sie an Pelicot.
Buch erscheint
Die Französin hat ihre Geschichte auch niedergeschrieben: In «Eine Hymne an das Leben» berichtet sie in eigenen Worten über ihr Leben. Das Buch soll am 17. Februar erscheinen – nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in Deutschland und 20 weiteren Ländern. Gisèle Pelicot will das Buch am 24. und 26. Februar auch in Hamburg und München vorstellen.