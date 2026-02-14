Königin Camilla: Das hat sie an Gisèle Pelicot geschrieben

Gisèle Pelicot verzichtete während des Prozesses 2024 auf ihr Recht auf Anonymität, um die «Scham von der Seite des Opfers auf die Seite des Vergewaltigers zu verlagern». Sie wurde dadurch zu einer Symbolfigur für Stärke und Feminismus. Camilla ihrerseits engagiert sich seit langem gegen häusliche und sexuelle Gewalt und arbeitet seit Jahren mit Organisationen zusammen, die die Opfer unterstützen. «Vielen Dank für alles, was Sie getan haben», schrieb sie an Pelicot.