Königin Camilla empfängt Gisèle Pelicot im Clarence House.

Gisèle Pelicot wurde im Jahr 2025 mit der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. Dies geschah in Anerkennung ihres Entschlusses, im Vergewaltigungsprozess gegen ihren Ehemann und weitere Angeklagte auf ihre Anonymität zu verzichten, um die «Scham von der Seite des Opfers auf die Seite des Täters zu verlagern» und das öffentliche Bewusstsein für sexualisierte Gewalt zu schärfen Pelicots ehemaliger Ehemann hatte sie jahrelang immer wieder betäubt und missbraucht und liess sie auch von anderen Männern vergewaltigen.