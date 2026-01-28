Königin Camilla feiert mit den «Hamnet»-Stars

Der Film feierte seine Weltpremiere im August 2025 beim Telluride Film Festival. In der vergangenen Woche kam «Hamnet» in die deutschen Kinos. Der Streifen wird von der Kritik gefeiert und gewann bei den Golden Globe Awards die Auszeichnungen «Bestes Filmdrama» und «Beste Hauptdarstellerin in einem Drama» (für Buckley). «Hamnet» erhielt ausserdem acht Oscar–Nominierungen. Der Film geht unter anderem in den Kategorien «Bester Film», «Beste Regie» und «Beste Hauptdarstellerin» ins Rennen um einen Goldjungen. Die Verleihung findet am 15. März statt.