Königin Camilla feiert mit den «Hamnet»-Stars

Einige der Stars des Kinofilms «Hamnet» haben Königin Camilla (78) getroffen. Der Schauspieler Joe Alwyn (34), die Autorin Maggie O'Farrell (53) und Kinderstar Jacobi Jupe waren dabei, als es in London eine Sondervorführung des Streifens mit der Ehefrau von König Charles (77) gab.
«Hamnet» entstand unter der Regie von Chloé Zhao (43) und ist die Verfilmung von Maggie O‹Farrells preisgekröntem Roman über Shakespeares Familienleben. Die Sondervorführung wurde von «The Queen›s Reading Room» veranstaltet, einer von Camilla ins Leben gerufenen Wohltätigkeitsorganisation.
Königin Camilla bekam bei der Veranstaltung von der Kostümdesignerin Malgosia Turzanska auch eine persönliche Führung durch die für den Film angefertigten Kostüme, wie auf dem Instagram–Account der Royal Family zu sehen ist. In dem kurzen Video schüttelt die Königin Joe Alwyn die Hand und plaudert mit den anwesenden «Hamnet»–Schauspielern. Dazu heisst es unter anderem in dem Beitrag: «Eine Geschichte, die einem noch lange nach dem Ende des Films im Gedächtnis bleibt...»
Gefeierter Film hat Chancen auf acht Oscars
«Hamnet» mit Paul Mescal (29) und Jessie Buckley (36) in den Hauptrollen erzählt die Geschichte des kurzen Lebens von Hamnet, dem Sohn von William Shakespeare, der im Alter von nur elf Jahren starb, und der Trauer seiner Eltern.
Der Film feierte seine Weltpremiere im August 2025 beim Telluride Film Festival. In der vergangenen Woche kam «Hamnet» in die deutschen Kinos. Der Streifen wird von der Kritik gefeiert und gewann bei den Golden Globe Awards die Auszeichnungen «Bestes Filmdrama» und «Beste Hauptdarstellerin in einem Drama» (für Buckley). «Hamnet» erhielt ausserdem acht Oscar–Nominierungen. Der Film geht unter anderem in den Kategorien «Bester Film», «Beste Regie» und «Beste Hauptdarstellerin» ins Rennen um einen Goldjungen. Die Verleihung findet am 15. März statt.