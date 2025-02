Königin Camilla feiert mit Stars historische Bücherei

Ein hochkarätiger Abend ganz im Zeichen der Literatur: Königin Camilla (77) kam am Dienstagabend mit Stars wie Schauspielerin Helena Bonham Carter (58) und Sir Stephen Fry (67) in der historischen London Library zusammen. Die 184 Jahre alte Institution, deren Schirmherrin die Königin ist, lud zu einem festlichen Dinner in ihren atmosphärischen Lesesaal.