Königin Camilla gibt Gesundheitsupdate: So geht es Charles

Anfang Februar 2024 hatte der Palast öffentlich gemacht, dass der König an Krebs erkrankt ist. Charles, der sich in Behandlung begab, hatte daraufhin für mehrere Wochen in der Öffentlichkeit keine Termine mehr wahrgenommen. Doch mit Camilla kehrte er schon bald zu seinen öffentlichen Pflichten zurück. Im März berichtete auch Kate von ihrer Erkrankung. In einer emotionalen Videobotschaft enthüllte sie, sich in der Anfangsphase einer Chemotherapie zu befinden. Seither hat sie nur wenige öffentliche Auftritte absolviert.