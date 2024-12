Königin Camilla ist «unverzichtbar» für das Königshaus

Wie reagiert Camilla darauf?

Melchior: Sie ist resilient, lässt es sichtlich nicht an sich herankommen. Sie scheint eine Person zu sein, die trotz der turbulenten Vorgeschichte sehr in sich ruht und mit sich selbst und ihrer Rolle im Reinen ist. Sie buhlt nicht um Sympathien und versucht auch gar nicht erst, den Platz in den Herzen der Menschen einzunehmen, der früher Diana gehörte und jetzt Kate. Sie muss nicht die Nummer eins sein. Das ist das Bemerkenswerte an dieser Frau, die ihr Leben lang die Nebendarstellerin in diesem ganzen königlichen Spektakel war: erst als Geliebte, dann als Frau des Thronfolgers und schliesslich als Frau des Königs.