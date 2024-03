Königin Camilla lädt zum Literaturabend - «The Crown»-Star war dabei

In ihrer Rede sprach Camilla über die Ergebnisse «einer bahnbrechenden Forschungsstudie», die von ihrem Buchclub in Auftrag gegeben wurde, heisst es in dem neuesten Instagram–Post der Royal–Family. Für diese seien einige Untersuchungen durchgeführt worden. Das Ergebnis, das Camilla stolz vor ihren Gästen mitteilte: Nur fünf Minuten Lesen am Tag können Stress um fast 20 Prozent reduzieren und die Konzentration um bis zu 11 Prozent verbessern.