Königin Camilla: Liebevoller Auftritt mit Ex-Mann Andrew in Ascot

Camilla kam die Aufgabe zu, am Ende des Rennens den begehrten Siegerpokal zu überreichen. Die Trophäe ging in diesem Jahr an den französischen Jockey Christophe Soumillon (43), der mit seinem Pferd Goliath den ersten Platz belegte. Die Übergabe gestaltete sich zunächst ein wenig schwierig, da die in ein elegantes blau–weisses Blumenkleid gewandete Königin den schweren Pokal nicht alleine tragen konnte. Doch auch hier durfte sie sich auf die freundliche Unterstützung eines jungen Adeligen verlassen, der ihr bei der Erfüllung ihrer royalen Pflichten beistand.