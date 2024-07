Königin Camilla: Mit ihrer Schwester Annabel besucht sie Wimbledon

Das prestigeträchtige Tennisturnier in Wimbledon neigt sich allmählich dem Ende zu. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits etliche Royals und Prominente dem All England Lawn Tennis and Croquet Club einen Besuch abgestattet hatten, war am Mittwoch (10. Juli) Königin Camilla (76) höchstselbst für das Viertelfinale anwesend. In der Royal Box nahm die 76–Jährige neben ihrer jüngeren Schwester Annabel Elliot (75) Platz.