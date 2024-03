Königin Camilla nimmt Genesungswünsche für Prinzessin Kate entgegen

Nachdem vor einigen Tagen bekannt geworden war, dass Prinzessin Kate (42) an Krebs erkrankt ist, stand für Königin Camilla am heutigen Mittwoch, dem 27. März, erstmals wieder ein Termin auf dem Programm, bei dem die Ehefrau von König Charles III. (75) mit dem Volk in Berührung kam. In der Stadt Shrewsbury im Westen Englands besuchte die Königin unter anderem einen Bauernmarkt, und nahm bei dieser Gelegenheit herzliche Genesungswünsche für die erkrankte Prinzessin von Wales entgegen, wie «Daily Mirror» berichtet.