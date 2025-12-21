Königin Camilla sendet rührende Worte an «Strictly Come Dancing»-Stars

«Liebe Tess und Claudia, während ihr euch auf eure letzte Drehung vorbereitet, möchte ich euch im Namen der Millionen Zuschauer danken», schrieb Camilla in ihrer Botschaft, die auch auf dem offiziellen Instagram–Account der Royals veröffentlicht wurde. Die Show handle für sie weniger vom Tanzen als von Freundschaften – von den Verbindungen, die entstehen, den Hürden, die überwunden werden, und der gemeinsamen Freude. Tess und Claudia seien wohl «die grösste Strictly–Partnerschaft aller Zeiten» gewesen.