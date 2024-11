Königin Camilla trauert um «The Archers»-Star June Spencer

Zu June Spencers zahlreichen Fans in Grossbritannien gehörte seit langem auch Königin Camilla. Sie hatte die Schauspielerin und ihre Co–Stars anlässlich des 70–jährigen Jubiläums der Serie im Jahr 2021 zu einem Empfang in die royale Residenz Clarence House eingeladen. Camilla bezeichnete June Spencer, die für ihre Verdienste um das Theater im Jahr 1991 mit dem Order of the British Empire (OBE) ausgezeichnet wurde, einst als «nationalen Schatz». Die Königin hatte auch einen Gastauftritt in einer Sonderfolge von «The Archers».