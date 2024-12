Königin Camilla trotz Lungenentzündung bei Staatsbesuch

Sie sei nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden und habe ihre Medikamente bereits abgesetzt, berichtet die britische Boulevardzeitung weiter. Camilla leide aber weiterhin an Nebenwirkungen wie Müdigkeit, die sie demnach dazu zwangen, beim Staatsbesuch etwas kürzerzutreten. Bei einem Staatsbankett am Abend sowie bei der Verabschiedung der katarischen Gäste am morgigen Mittwoch (3. Dezember) soll sie aber dabei sein.