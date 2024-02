Königin Camilla übernimmt mehr royale Aufgaben und erhält neuen Titel

Am Dienstagabend (13. Februar) wurde sie im Clarence House, dem Dienstsitz von Charles in London, zum «Honorary Liveryman of the Worshipful Company of Fan Makers» ernannt – zu Deutsch etwa «Ehrenmitglied der Zunft der Fächermacher». Dabei handelte es sich früher um einen Berufsverband für Fächerhersteller, heute fungiert die Gesellschaft als wohltätige Einrichtung.