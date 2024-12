Königin Camilla und König Charles lauschen Weihnachtssongs im Palast

Königin Camilla (77) scheint nach ihrer Lungenentzündung wieder vollends genesen und stürzt sich in die Arbeit: Am Mittwoch nahm die 77–Jährige gleich zwei Termine hintereinander wahr – und hatte nicht mal Zeit für einen Outfitwechsel. Am Mittwochabend (11. Dezember) begrüssten Camilla und Ehemann König Charles III. (76) die Sängerinnen eines Chors von Militärehefrauen im Musikzimmer des Buckingham–Palasts und lauschten unter anderem einer Performance eines eigens für den Geburtstag des Monarchen im November geschriebenen Liedes mit dem Titel «November Sunday».