Königin Camilla und Prinzessin Kate trauern mit weissem Perlenschmuck

Als Königin Camilla (75) mit ihrem Ehemann, König Charles III. (73), am Freitag das Blumenmeer vor dem Buckingham Palast abschritt, trug sie ein schwarzes Kleid. Deutlich zu sehen war der weiss leuchtende Perlenschmuck an ihrem Hals. Und auch bei der Proklamation ihres Mannes zum neuen britischen König am Samstag im Londoner St. James' Palast zierte das Schmuckstück ihren Hals.