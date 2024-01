Königin Camilla verrät: So geht es König Charles nach der Prostata-OP

König Charles III. war am Freitagmorgen (26. Januar) in der London Clinic eingetroffen, wo er sich der Operation wegen einer vergrösserten Prostata unterziehen musste. Wie britische Medien berichten, verliess der Monarch zuvor das Clarence House im Beisein seiner Ehefrau gegen 8:30 Uhr Ortszeit und wurde später bei seiner Ankunft am Krankenhaus gesehen. In der Klinik wird auch Prinzessin Kate (42) behandelt.