Königin Camilla versichert: König Charles III. geht es «gut»

Gesundheitliche Probleme in der royalen Familie

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass sich König Charles III. in dieser Woche wegen einer gutartigen Vergrösserung seiner Prostata in einem Krankenhaus behandeln lassen wird. «Wie Tausende von Männern jedes Jahr hat sich auch der König wegen einer vergrösserten Prostata untersuchen lassen. Der Zustand Seiner Majestät ist unbedenklich und er wird kommende Woche für einen operativen Eingriff ins Krankenhaus gehen. Die öffentlichen Auftritte des Königs werden für eine kurze Erholungsphase verschoben», hiess es in einer offiziellen Erklärung.