Königin Camilla wird mit eigener Barbie-Puppe überrascht

Königin Camilla (76) hat zur Feier des Internationalen Frauentags einen Empfang im Buckingham Palast abgehalten. Am Dienstag (12. März) begrüsste sie in ihrer Funktion als Präsidentin der Organisation WOW (Women of the World) bei dem Event unter anderem Dame Helen Mirren (78). Am Welt–Mädchentag im Oktober 2023 hatte die Stiftung die «WOW Girls Festival Bus Tour» durch das Vereinigte Königreich gestartet. Der Bus, ausgestattet mit einem Aufnahmestudio oder einer Bücherei, warb in Schulen und Gemeinden für die Gleichstellung der Geschlechter. Seine Tour endete nun bei dem royalen Empfang, wo Camilla die Teilnehmerinnen begrüsste.