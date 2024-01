Königin dankt ab: Neue Titel für Frederik, Mary - und Christian

Anders als beispielsweise in den Niederlanden, wird Margrethe also ihren Titel Königin behalten. Die ehemalige Königin Beatrix (85) nennt sich seit ihrer Abdankung am 28. Januar 2013 – und damit drei Tage vor ihrem 75. Geburtstag – Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix der Niederlande.