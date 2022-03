Königin Letizia begeistert mit modischem Statement zum Ukraine-Krieg

Bei einem Event in Madrid setzte Königin Letizia von Spanien (49) am Donnerstag ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Während der Veranstaltung für soziale Projekte der Stiftung Mutua Madrilena trug die Monarchin eine weisse Bluse mit der traditionellen Stickerei in der Ukraine, die sogenannte Vyshyvanka.