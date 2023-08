Königin Letizia im Freudentaumel: Wilde Feier beim WM-Sieg von Spanien

Schon im Vorfeld sagte die Königin in einem Interview sichtlich begeistert, dass das Finale «ganz Spanien zum Beben» bringen würde. Und versicherte: «Egal was passiert, sie sind bereits Champions.» Ihre Tochter pflichtete ihr bei und sagte, sie freue sich danach in der Umkleidekabine allen Spielerinnen zu gratulieren, «egal was passiert».