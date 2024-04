Königin Letizia von Spanien: Ihr recycelter Frühlingslook

Was für ein wunderschöner frühlingshafter Look – den Königin Letizia von Spanien (51) nicht zum ersten Mal trägt! Die Ehefrau von König Felipe von Spanien (56) gilt als Meisterin des royalen Recyclings: Das hat sie bei einem Termin am Mittwoch (3. April) in der andalusischen Stadt Cádiz wieder einmal unter Beweis gestellt: Bei der Preisverleihung an Kunst– und Kulturschaffende trug sie ein Kleid mit rosa–weissem Terrazzo–Print der Marke Lady Pipa. Es war offenbar passend zur Krawatte ihres Mannes gewählt. Felipe trug zu diesem Anlass einen klassischen dunklen Nadelstreifenanzug mit weissem Hemd und weiss–rosa gepunkteter Krawatte.