Königin Letizia von Spanien: Topmodern bei Jubiläumsevent

Der modische Glanz hatte freilich einen wichtigen Rahmen. Der Anlass war das zehnte Jubiläum des Programms «Talento Joven y Talento Joven Movilidad», das die spanische Handelskammer seit 2015 zur beruflichen Förderung junger Menschen betreibt. In zehn Jahren wurden laut des Instagram–Accounts des spanischen Königshauses mehr als 250.000 Personen zwischen 16 und 30 Jahren durch Orientierung, Qualifizierung und Vernetzung mit Unternehmen unterstützt. Königin Letizia ist die Schirmherrin des Projekts. Laut Medienberichten wollten viele der anwesenden Jugendlichen mit ihr sprechen und überreichten ihr selbstgemachte Geschenke wie ein Aquarellporträt oder eine Tasche.