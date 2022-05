Königin Letizia von Spanien zeigt ihre Bauchmuskeln im Cut-Out-Kleid

Königin Letizia von Spanien (49) zeigt ihre durchtrainierten Bauchmuskeln! Die 49-Jährige überraschte bei einer Veranstaltung in Valencia in einem pinken Kleid mit raffinierten Cut-Outs in der Körpermitte. Dazu kombinierte die Ehefrau von König Felipe (54) fuchsiafarbene spitze Pumps und eine Handtasche in derselben Farbe. Ihre Haare trug die zweifache Mutter offen und in grosse Locken gedreht. Goldene Hoop-Ohrringe komplettierten das Outfit.