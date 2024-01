Königin Margrethe II. sorgt im TV für eine Überraschung

«Ich bin fast sprachlos»

Die dänischen Sender DR und TV2 strahlten am Freitagabend (12. Januar) ein Tributkonzert zu Ehren der Noch–Königin aus. Am Ende des Konzerts meldete die sich ganz zur Überraschung der Zuschauerinnen und Zuschauer höchstpersönlich mit einer Videobotschaft. «Ich würde sagen, ich bin fast sprachlos», sagte Margrethe in dem Video. Margrethe hatte das Konzert vom heimischen Sofa aus mitverfolgt. «Ich danke allen, die diesen Abend konzipiert haben, und allen, die ihn realisiert haben, von ganzem Herzen.» Anschliessend ist zu hören, wie das Publikum auf dem Kongens Nytorv in Kopenhagens Innenstadt geradezu in Jubel ausbricht.