Königin Mary geht unter die royalen Podcasterinnen

Auch weitere Mitglieder der britischen Royal Family haben sich bereits als Podcaster versucht, unter anderem Mike Tindall (46) als Co–Host der Show «The Good, the Bad & the Rugby», Königin Camilla (77) mit ihrem Bücherpodcast «The Queen's Reading Room», Sarah Ferguson (65) mit «Tea Talks with the Duchess and Sarah» oder Prinzessin Eugenie (34) mit ihrem Podcast «Floodlight». Ausserhalb der britischen Royal Family hat sich Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) mit einem eigenen Podcast selbstständig gemacht, «HeartSmart Conversations».