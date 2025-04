Königin Mary kommt zur Beerdigung von Papst Franziskus

«Am Samstag, den 26. April 2025, wird Ihre Majestät, die Königin, der Trauermesse für Seine Heiligkeit Papst Franziskus beiwohnen, die auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt stattfinden wird», heisst es in einer Mitteilung des Palastes. Ihr Ehemann, König Frederik X. (56), wird offenbar nicht anwesend sein. Er befindet sich bis zum 25. April in Japan und wird in der Mitteilung nicht erwähnt.