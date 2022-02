Königin Mathilde von Belgien versprüht Frühlingsstimmung in Dubai

Königin Mathilde von Belgien (49) und ihr Ehemann König Philippe von Belgien (61) sind derzeit zu Besuch im Nahen Osten. Bei der Expo in Dubai am Samstag strahlte die Belgierin in einem weissen Midi-Kleid mit floralem Muster. Dazu kombinierte sie einen khakifarbenen Gürtel, der ihre schmale Taille zur Geltung brachte, sowie einen farblich dazu passenden Hut. Eine schwarze Clutch und ebenfalls schwarze Pumps machten den eleganten Frühlingslook komplett.