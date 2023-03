So löscht man Waldbrände

Königin Máxima absolviert Hubschrauber-Training in Pilotenuniform

Den Waldbränden in den Niederlanden wird der Kampf angesagt. Königin Máxima nahm jetzt höchstpersönlich an einem Hubschrauber-Training auf einem Militärflughafen teil. Dafür schmiss sie sich in eine passende Pilotenuniform.