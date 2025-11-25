Königin Máxima beweist erneut Mut zur Farbe

Vorliebe für Gelb und Senfgelb

Zuletzt zeigte sich ihre Vorliebe für Gelb im Juni dieses Jahres. Damals verwandelte sich Schloss Huis ten Bosch in Den Haag zur Bühne der Weltpolitik. Ihr Ehemann, König Willem–Alexander (58), hatte am Rande des NATO–Gipfels zum grossen Gala–Dinner geladen – und die Mächtigen der Welt folgten der Einladung. 32 Staats– und Regierungschefs posierten gemeinsam mit dem Königspaar auf der Treppe vor dem Schloss für das traditionelle Gruppenfoto, wie der «Telegraaf» berichtete.