Königin Máxima startet Ausbildung zur Reservistin

Auch über die persönlichen Gründe der 54–Jährigen wurde ein Einblick gegeben: «Königin Máxima hat sich gerade jetzt für die Anmeldung entschieden, weil unsere Sicherheit nicht mehr selbstverständlich ist und sie, wie viele andere auch, einen Beitrag zu dieser Sicherheit leisten möchte.» Darüber hinaus spiele auch die Altersgrenze eine Rolle. Derzeit sei es möglich, bis zum Alter von 55 Jahren als Reservist bei der Armee eingestellt zu werden. «Nach Abschluss ihrer Ausbildung erhält sie den Rang eines Oberstleutnants. Wie andere Reservisten wird sie sich dort einsetzen, wo Bedarf besteht.»