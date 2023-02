Königin Máxima strahlt im gelben Sommerkleid

Königin Máxima (51), König Willem-Alexander (55) und Prinzessin Amalia (18) haben am 10. Tag ihrer Karibik-Reise die Insel Sint Eustatius besucht. Passend zum tropischen Klima entschied sich die niederländische Monarchin für ein langes, gelb-weisses Sommerkleid mit Blätterprint und Volantsaum. Dazu trug sie weisse Riemchensandalen sowie einen Hut und eine Clutch aus Stroh. Grosse Ohrringe mit Muscheln und Quasten rundeten den Look ab. Máximas blondes Haar war an dem windigen Tag zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.