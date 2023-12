Königin Máxima und ihre Töchter zeigen sich in festlichen Mantel-Looks

Farbenfrohes Dreiergespann

Königin Máxima erschien in einem eleganten Cape–Mantel in gedecktem Grau und kombinierte dazu einen grauen Rollkragenpullover und graue Lederhandschuhe. Kronprinzessin Amalia trug ein farbenfroheres Mantel–Design in festlichem Rot und wählte dazu eine farblich passende Hose. Dazu trug sie goldene Ohrhänger, um den weihnachtlichen Look zu komplettieren.