Königin Máxima zeigt sich barfuss in eleganter Robe

Ohne Schuhe aufs Schiff

Um das Segelschiff von Sea Ranger Service auch betreten zu können, entledigte sich Máxima ihrer spitzen Pumps in dunklem Blau und zeigte sich barfuss an Bord. Zu dem Termin trug die 53–Jährige eine hochgeschlossene, elegante Midirobe in Dunkelblau, die mit goldenem Muster und Federn an Rock und Ausschnitt für einen besonderen Look sorgte. Dazu kombinierte Máxima einen farblich passenden, ausladenden Hut.