Mit Willem-Alexander und Alexia

Königin Máxima zeigt sich gut gelaunt bei Formel-1-Rennen

Beim Grossen Preis der Niederlande durften am Sonntag auch die Royals nicht fehlen. Königin Máxima strahlte bestens gelaunt in Grün und hatte Ehemann Willem–Alexander und Tochter Alexia an ihrer Seite.