Königin Silvia erfüllt 38 Jahre altes Versprechen

Gut erholt und voller Tatendrang präsentierte sich Königin Silvia von Schweden (80) bei ihrem Besuch am Mittwoch in Deutschland. Nachdem sie wegen einer Atemwegserkrankung das Staatsbankett in Singapur absagen musste, war dies ihre erste Auslandsreise nach der Genesung. Die 80–Jährige reiste zunächst in die rheinland–pfälzische Stadt Zweibrücken, wo sie ein fast 40 Jahre altes Versprechen einlöste.