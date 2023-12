Königin Silvia ist eine «Vorreiterin für die nächste Generation»

Königin Silvia von Schweden (79) ist «nicht nur die Repräsentantin, die das Königreich schmückt und den König unterstützt», erklärt Dokumentarfilmerin und Königshausexpertin Julia Melchior im Interview mit spot on news, sie nutzte die Bühne auch, um Dinge zu bewegen. Darüber hinaus hat die gebürtige Heidelbergerin ihren «ausgeprägten Familiensinn mit in die Königsfamilie gebracht», als sie 1976 den schwedischen König Carl Gustaf (77) heiratete. Wie sich der zeigt, ist unter anderem in rührenden Archivaufnahmen im TV–Porträt «Silvia. Schwedens deutsche Königin» (in der ZDF–Mediathek) zu sehen. Die Königin erzählt in dem Film auch persönlich liebevolle Familienanekdoten. Alles in allem ist Silvia ein echtes Role Model für Frauen des Königs, sagt die Royal–Expertin über die Frau, die am morgigen Samstag (23. Dezember) ihren 80. Geburtstag feiert.