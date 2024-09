Königin Silvia reist mit der ganzen Familie zur Trauerfeier

Ihre Familie begleitet Königin Silvia zur Trauerfeier

Charlotte Sommerlath sei am vergangenen Wochenende gestorben, bestätigte Thorgren und fügte in ihrem Statement hinzu: «Die Beerdigung findet am Freitag statt und ist privat. Der König und die Königin nehmen mit ihren Kindern teil.» Dem Bericht zufolge werden also auch Kronprinzessin Victoria (47), Prinzessin Madeleine (42) und Prinz Carl Philip (45) zusammen mit König Carl Gustaf (78) die Reise zur Trauerfeier antreten.