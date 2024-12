Königin Silvia schmückt mit ihren Enkeln den Palast

Familiäre Atmosphäre im Palast

Die königlichen Sprösslinge im Alter zwischen drei und zwölf Jahren waren mit Feuereifer bei der Sache. Allen voran Prinzessin Estelle (12), die Tochter von Kronprinzessin Victoria (47), die in einer festlichen roten Top–Minirock–Kombination mit lässigen schwarzen Boots erschien. Die Zweite in der schwedischen Thronfolge leitete ihren Bruder, Prinz Oscar (8), sowie ihre jüngeren Cousinen und Cousins routiniert an.