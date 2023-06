Königin Silvia von Schweden erhält Ehrendoktortitel in Schottland

Im Anschluss an die Zeremonie besuchte die Königin noch zusammen mit der Professorin für Gerontologie und stellvertretenden Rektorin der Universität, Judith Phillips, die Einrichtung Maggie's Forth Valley. Die Universität untersucht in Zusammenarbeit mit Silviahemmet, wie dessen Krebsunterstützungsmodell auf Menschen mit Demenz und ihre Familien angewendet werden kann.