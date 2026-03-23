Königin Silvia von Schweden verzaubert Düsseldorf

Im Mittelpunkt des Besuchs stand das unermüdliche soziale Engagement der Königin, insbesondere ihr Einsatz für Kinder, die Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind. Ministerpräsident Wüst würdigte die Monarchin in seiner Ansprache für ihre Empathie und ihre internationale Strahlkraft. Er betonte, dass sie mit der 1999 von ihr gegründeten World Childhood Foundation weltweit Strukturen geschaffen hat, die betroffenen Kindern Schutz bieten und ihnen eine Stimme geben. Ein zentraler Teil dieses Netzwerks ist das im Jahr 2020 eröffnete Childhood–Haus in Düsseldorf, welches die Königin im Rahmen ihres Aufenthalts persönlich besuchte.